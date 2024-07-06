نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثور على جثة إسرائيلي مفقود في دولة آسيوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عثرت السلطات الفلبينية على جثة إسرائيلي بعد اختفائه منذ أسبوعين، في حين كانت عائلته تشتبه باختطافه هو وخطيبته الفلبينية.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي إنه "عُثر على يتسحاق كوهين وخطيبته جنيفا لوبيز، اللذين اختفيا قبل نحو أسبوعين من سيارتهما في الفلبين، ميتين، ليلة الجمعة، وتقوم السفارة الإسرائيلية في مانيلا، بالتعاون مع إدارة الإسرائيليين في الخارج بوزارة الخارجية، بمساعدة عائلة كوهين في نقل النعش إلى إسرائيل".

وأضاف "رفضت الشرطة الفلبينية تقديم تفاصيل حول الرفات، بما في ذلك كيفية نقلها، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق".

وأوضح الموقع العبري أن المواطن الإسرائيلي وخطيبته اختفيا منذ 21 يونيو، عندما ذهبا لشراء أرض زراعية، في ظروف لم تتضح بعد، وعثر رجال الشرطة على سيارة رياضية كانا يستقلانها، وقد اندلعت فيها النيران.

وقال "والا" إن "أقاربهما اشتبهوا في أنهم تعرضوا للاختطاف، وأكدت الشرطة أنها اكتشفت هويات المشتبه بهم في العملية".