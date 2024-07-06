نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات الشهداء والجرحى في قصف مدرسة تؤوي نازحين بالنصيرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة اليوم السبت، سقوط 15 قتيلا وعشرات المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت الوزارة: "الاحتلال ارتكب مجزرة في قصف مدرسة إيواء تابعة للأونروا في مخيم النصيرات

وأفاد مراسلنا في قطاع غزة سائد السويركي بأن أحدث حصيلة في الاستهداف على مدرسة الجاعوني التابعة لوكالة "الأونروا" وصلت إلى "15 شهيدا، غالبيتهم أشلاء وعدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال مدرسة تأوي النازحين، في النصيرات وسط قطاع غزة".