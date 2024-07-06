نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستونيا تعلن تزويد كييف بمنظومات دفاع جوي قصيرة المدى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الإستونية أنها زودت كييف بمنظومات دفاع جوي من طراز ميسترال قصيرة المدى، والصواريخ التابعة لها.

وقال الوزارة في بيان على منصة "إكس" يوم السبت: "تم تأكيد، وصول أنظمة الدفاع الجوي القصير المدى ميسترال والصواريخ التي قدمتها إستونيا إلى أوكرانيا".

ولم تذكر الوزارة اي معلومات عن عدد أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ التي تم إرسالها.

وفي يونيو الماضي، ذكرت صحيفة "بوستيميس" أن بلجيكا وهنغاريا وقبرص وفرنسا وإستونيا وقعت اتفاقا بشأن الشراء المشترك لأنظمة الدفاع الجوي من طراز "ميسترال".

ووفقا للصحيفة، كانت ميسترال في الخدمة مع قوات الدفاع الإستونية لسنوات عديدة، ويتم تسليم أنظمة الدفاع الجوي الجديدة إلى إستونيا في غضون ثلاث سنوات.

وحذرت موسكو باستمرار الدول الغربية من أن تزويد كييف بالأسلحة لن يغير الوضع في ساحة المعركة، لكنه يعيق إطلاق مفاوضات للتوصل لسلام، كما أنه يطيل أمد الأزمة ما ينجم عنه مزيد تدمير أوكرانيا.

وقالت موسكو إن الاستمرار في تزويد كييف بمختلف أنواع الأسلحة والتي تحاول القوات الأوكرانية استخدامها لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية يجعل الدول الغربية شريكة في الصراع.