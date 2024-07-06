العالم اليوم - غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء بعلبك شرقي لبنان

انتم الان تتابعون خبر غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء بعلبك شرقي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يوليو 2024 08:18 مساءً - ذكرت مراسلة "دوت الخليج" في لبنان أن استهداف سيارة بمسيرة إسرائيلية في بلدة شعث بقضاء بعلبك، شرقي لبنان، أدى إلى مقتل شخص.

وأوضحت أن الهجوم الإسرائيلي قد نفذ بصاروخ أطقته مسيرة على سيارة عند مفترق بلدة شعث في البقاع.

وكشفت أن المستهدف بالضربة الإسرائيلية هو عضو في حزب الله اللبناني يدعى ميثم العطار.

وتصاعدت حدة التوترات بين حزب الله وإسرائيل في الأشهر الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعا إقليميا.

ومنذ بدأت حرب غزة في 7 أكتوبر، يتبادل حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية، بشكل شبه يومي.

ويقول حزب الله، حليف حماس، إن هجماته تهدف إلى دعم الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في غزة.