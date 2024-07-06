فصائل فلسطينية: قصف مستوطنة سديروت في غلاف غزة برشقة صاروخية

جدة - نرمين السيد - أعلنت فصائل فلسطينية، قصف مستوطنة سديروت بغلاف غزة برشقة صاروخية، وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.





وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت فصائل فلسطينية، أنها استهدفت جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون، في أثناء توغلها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

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