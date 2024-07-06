الرئيس الإيراني المنتخب: قادرون على تحقيق الإنجازات وتخطي العقبات

جدة - نرمين السيد - مسعود بزشكيان

قال الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، إنه سيفي بالوعود التي قطعها، لفتح صفحة جديدة في البلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.





وأضاف "زشكيان": "أمامنا تحديات كبيرة لتحقيق تطلعات الشعب الإيراني". وتابع : "قادرون على تحقيق الإنجازات، وتخطي العقبات". وواصل: "أرجو أن يتناغم المجلس التشريعي مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات".

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