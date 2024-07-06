البيت الأبيض: بايدن قد يلتقي نتنياهو في واشنطن هذا الشهر

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جدة - نرمين السيد - بايدن ونتنياهو
ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابًا أمام الكونجرس الأمريكي بمجلسيه في 24 يوليو.
ويأتي الاجتماع على خلفية توترات في العلاقات بين البلدين، والتي أثارها مقطع فيديو نشره نتنياهو الشهر الماضي، اتهم فيه إدارة بايدن بحجب كميات كبيرة من الأسلحة عن إسرائيل.
ونفت الولايات المتحدة بشدة هذا الادعاء، وأصرت على أنها لم تؤخر سوى شحنة واحدة من القنابل الثقيلة التي لا تريد أن تستخدمها إسرائيل في المناطق المأهولة بالسكان في غزة.
وفي الأسبوع الماضي، اعترف البيت الأبيض بأنه كانت هناك بعض التأخيرات في نظام نقل الأسلحة الأمريكي، لكنه أصر على أن هذا لم يكن متعمدًا، وأنه يتم التعامل مع هذه التأخيرات بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى واشنطن.
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