إعلام حوثي: طيران أمريكي بريطاني يشن غارة على جزيرة كمران في الحديدة

جدة - نرمين السيد - طائرات أمريكية

أفاد إعلام حوثي، بأن طيران أمريكي بريطاني يشن غارة على جزيرة كمران في الحديدة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.





وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت الخميس الماضي، تدمير زورقين مسيرين حوثيين، خلال 24 ساعة، بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى موقع رادار في اليمن.

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