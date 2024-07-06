- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن
وأضاف "بايدن"، الذي يخوض معركة استمراره سياسيًا بعد أداء سيء طبع على مناظرة تلفزيونية مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب في 27 يونيو: "أنا باقٍ في السباق. سأهزم دونالد ترامب".
وأوضح، أنه لن تثنيه مناظرة مدتها 90 دقيقة عن مواصلة السباق الرئاسي، وأنه سيفوز على ترامب مرة أخرى.
وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "سيخوض الانتخابات ضد أخطر تهديد على الديمقراطية الأمريكية"، مضيفًا: "أنا مرشح الحزب الديمقراطي لأن الملايين صوتوا لي وليس لغيري لخوض الانتخابات".
وذكر أن "ترامب كذب بشأن جائحة كورونا وعدد المتوفين بها، كما كذب بشأن وضع المحاربين القدامى وقضايا أخرى".
وكشف أنه هناك من يريد إبعاده عن السباق الرئاسي ولكنه باقٍ وسينتصر على ترامب، موضحًا أنه لن يدع المناظرة الأخيرة تمحو ما فعلته خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: مستمر في السباق الرئاسي.. وسأفوز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.