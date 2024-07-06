بايدن: مستمر في السباق الرئاسي.. وسأفوز

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، في خطاب عالي النبرة في ولاية ويسكانسن في منطقة البحيرات العظمى: "أنا مرشح وسأفوز مجددًا"، بحسب موقع القاهرة الإخبارية نقلا وكالة "فرانس برس".





وأضاف "بايدن"، الذي يخوض معركة استمراره سياسيًا بعد أداء سيء طبع على مناظرة تلفزيونية مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب في 27 يونيو: "أنا باقٍ في السباق. سأهزم دونالد ترامب".

وأوضح، أنه لن تثنيه مناظرة مدتها 90 دقيقة عن مواصلة السباق الرئاسي، وأنه سيفوز على ترامب مرة أخرى.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "سيخوض الانتخابات ضد أخطر تهديد على الديمقراطية الأمريكية"، مضيفًا: "أنا مرشح الحزب الديمقراطي لأن الملايين صوتوا لي وليس لغيري لخوض الانتخابات".

وذكر أن "ترامب كذب بشأن جائحة كورونا وعدد المتوفين بها، كما كذب بشأن وضع المحاربين القدامى وقضايا أخرى".

وكشف أنه هناك من يريد إبعاده عن السباق الرئاسي ولكنه باقٍ وسينتصر على ترامب، موضحًا أنه لن يدع المناظرة الأخيرة تمحو ما فعلته خلال السنوات الثلاث الأخيرة.