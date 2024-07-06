الأونروا: المدرسة المستهدفة في النصيرات تؤوي ألفي نازح

جدة - نرمين السيد - استشهد 16 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.





وفي تصريحات أوردتها "القاهرة الإخبارية"، أوضح المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، أنّ المدرسة المستهدفة في النصيرات من أكثر المدارس اكتظاظا بالنازحين، موضحًا أنّ المدرسة تؤوي نحو 2000 نازح.

وقال: "نزود الجيش الإسرائيلي مرتين يوميًا بإحداثيات المدارس التي تؤوي نازحين"، مضيفًا "لا شيء يبرر استهداف المدارس وقتل عشرات المدنيين".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن مجزرة في النصيرات، معلنة في بلاغ لها عن سقوط "15 شهيدًا وعشرات المصابين إثر قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم النصيرات".

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في النصيرات، ما أدى لاستشهاد 16 مواطنا بعضهم أشلاء، وإصابة نحو 50 آخرين معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت أن مدرسة الجاعوني التي تمَّ استهدفها تعرضت للقصف للمرة الثالثة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية بشكل مكثف في محيط مفترق الشجاعية مع شارع بغداد شرق مدينة غزة

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة من طائرات استطلاع حربية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة السكة شرق جباليا شمال القطاع.

كما استشهد مواطن وأصيب آخر بقصف الاحتلال محيط مسجد الأبرار في حي الزيتون بغزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شرق محطة توليد الكهرباء، وشمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 7 شهداء بينهم سيدتان من مدينة رفح، ونقلتهم إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.