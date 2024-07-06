بعد إثبات مقتله.. من هو ميثم العطار الذي زفَّ ارتقاءه حزب الله اللبناني؟

أحمد جودة - القاهرة - شهيد جديد على طريق القدس

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ميثم مصطفى العطار "هادي" مواليد عام 1991 من بلدة شعث في البقاع، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت مسيّرة إسرائيلية رابيد في محيط بلدة شعث.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان والبقاع تزامنًا مع الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.

أعلن "حزب الله" ارتقاءه

وكانت وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عملية اغتيال استهدفت مهندسا كبيرا في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في لبنان.

من هو ميثم العطار؟

ميثم العطار مواليد عام 1991.

مواليد عام 1991. ميثم العطار 33 عامًا.

33 عامًا. ميثم العطار شعث في البقاع جنوب لبنان.

شعث في البقاع جنوب لبنان. ميثم العطار أحد من قيادات حزب الله.

أحد من قيادات حزب الله. ميثم العطار الاسم الحركي: هادي.

الاسم الحركي: هادي. ميثم العطار قُتل غِيلة “اغتيالًا” في شمال مدينة بعلبك شرق لبنان.

جدير بالذكر أنَّ حزب الله اللبناني، عادةً لا يذكركامل المهام التي كان مكلفًا بها أحد اعضاءه الذي قُتلوا، ولا يتم ذكر رجتهم أو رتبتهم داخل أمانة المنظمة، ويكتفي بإطلاق درجات أو رتب الشهيد، المجاهد، الارتقاء على طريق القدس، والذي يعد شرفًا لمن قُتل بأيد صهيونية بالقرب من ففلسطين.