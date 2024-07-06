العالم اليوم - فيديو.. كلب يتسبب في "كارثة" داخل منزل أثناء نوم أصحابه

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. كلب يتسبب في "كارثة" داخل منزل أثناء نوم أصحابه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يوليو 2024 11:26 مساءً - تسبب كلب في إشعال النيران في مطبخ أحد المنازل بمدينة كولورادو سبرينغز الأميركية، وذلك أثناء نوم أصحابه.

وأظهر مقطع فيديو على منصة "إكس" كيف ساعد الكلب في اشتعال النيران عندما قام بتشغيل الموقد داخل المطبخ.

وتبين في الفيديو الذي شاركته العائلة من إحدى الكاميرات الأمنية في المنزل، كلبهم وهو يقفز نحو الموقد ويشعل إحدى المواقد.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران بمجرد وصولهم إلى مكان الحادث.

وأوضح رجال الإطفاء أن الحريق اشتعل على ما يبدو من الورق المقوى الذي كان موضوعا فوق الموقد.

وقد أكد أفراد الأسرة أنهم انتقلوا من المنزل، حيث أصبح الطابق العلوي غير صالح للعيش منذ الحريق.