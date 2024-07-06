العالم اليوم - بايدن يخاطب المتبرعين "المتشككين" ويذكرهم بـ 2020

انتم الان تتابعون خبر بايدن يخاطب المتبرعين "المتشككين" ويذكرهم بـ 2020 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يوليو 2024 11:26 مساءً - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أرسل رسالة إلكترونية إلى المتبرعين يوم السبت، مؤكدًا فيها على نجاحاته وتحديه للمشككين في قدراته.

وبحسب الصحيفة الأميركية واسعة الانتشار، فقد أكد بايدن الرواية القائلة بأنه تحدى الرافضين له، وأشار إلى فوزه في انتخابات عام 2020 ومنع حدوث "موجة حمراء" في عام 2022.

وكتب بايدن في الرسالة: "أفهم أنه لا يمكنك تشغيل التلفزيون أو الاتصال بالإنترنت دون رؤية بعض النقاد يتحدثون عن مدى حاجتي إلى الانسحاب من السباق". وأضاف: "كلام فارغ".

وبعد عدة أيام من الشكاوى الصامتة والأمل في أن يتخلى بايدن عن حملته الانتخابية من تلقاء نفسه، يحاول العديد من المتبرعين الديمقراطيين الأثرياء اتخاذ الأمور بأيديهم.

الجزرة والعصا

وباستخدام ثرواتهم كجزرة وعصا، قام المتبرعون بتنفيذ عدد من المبادرات للضغط على بايدن للتنحي عن الترشيح الرئيسي والمساعدة في تمهيد الطريق لمرشح بديل.

وتكشف هذه الجهود عن صدع متزايد بين طبقة المانحين في الحزب وحامل رايته، مما قد يؤثر على السباقات الانتخابية الأخرى، سواء نجح المانحون في التأثير على قرار بايدن أم لا.

وفقًا لتقرير "نيويورك تايمز"، يواجه بايدن دعوات متزايدة من داخل حزبه للتنحي عن السباق الرئاسي.

والعديد من المسؤولين والمشرعين والاستراتيجيين في الحزب الديمقراطي يشعرون بالقلق من استمرار ترشحه، معتبرين أن ذلك قد يهدد بقاء الحزب في البيت الأبيض ويؤثر على فرص المرشحين الآخرين في الانتخابات.

قلق متزايد في البيت الديمقراطي

وأظهرت مقابلات مع أكثر من 50 ديمقراطيًا هذا الأسبوع أن هناك قلقًا متزايدًا من أن استمرار بايدن في الترشح قد يضر بمستقبل الحزب.

ويعتقد العديد من الديمقراطيين أن بقاء بايدن في السباق يهدد قدرتهم على الحفاظ على البيت الأبيض، ويضعهم في موقف صعب أمام الناخبين.

قالت النائبة أنجي كريغ (ديمقراطية من ولاية مينيسوتا) في بيان يوم السبت: "لا أعتقد أن الرئيس (بايدن) قادر على القيام بحملة فعالة والفوز ضد دونالد ترامب". وأضافت: "هذا ليس قرارًا اتخذته باستخفاف، ولكن هناك ببساطة الكثير على المحك للمخاطرة برئاسة دونالد ترامب الثانية".

مشاكل الرئيس

ويبدو أن مشاكل الرئيس بايدن آخذة في التزايد. إذ ينتظر العديد من الديمقراطيين المعنيين في مجلس النواب التوجيه من زعيم الأقلية حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك). ويعتزم جيفريز وكبار الديمقراطيين الاجتماع يوم الأحد لمناقشة مخاوفهم، وفقًا للمشرعين والمساعدين. ومن المتوقع عقد اجتماع كامل للتجمع يوم الثلاثاء.

يعود الكونغرس إلى واشنطن الأسبوع المقبل، حيث سيجمع الديمقراطيين في الكونغرس معًا في الكابيتول للمرة الأولى منذ المناقشة. بدأ السيناتور مارك وارنر (ديمقراطي من فرجينيا) في التواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الآخرين لمناقشة مستقبل بايدن، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. عندما سُئل بايدن عن هذا في مقابلة مع شبكة ABC، تجاهل الأمر.