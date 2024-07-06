وقف فوري لإطلاق النار.. توصيات البيان الختامي لـ«القوى السياسية السودانية»

اختتمت القوى السياسية والوطنية السودانية، المؤتمر المنعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، برعاية مصرية تحت عنوان: "معا لوقف الحرب فى السودان".





وقدمت القوى السياسية والوطنية الشكر للرئيس السيسي، والشعب المصري على مساندة السودان وشعبها فى الأزمة التي يمر بها.

شهد المؤتمر الذى عقد السبت، برعاية مصرية، العديد من المناقشات بين القوى السياسية والوطنية السودانية، والتي استمرت إلى ساعات عدة، والتي من هدفها تحقيق التوافق لإنهاء الصراع.

وقدمت القوى السياسية والوطنية السودانية، الشكر لمصر وقياداتها وحكومتها وشعبها، على الجهود المبذولة لحقن دماء أبناء الشعب السوداني.

وبحسب البيان الختامي، فإن المجتمعين اتفقوا على المحافظة على السودان كأمة واحدة، والعمل معًا من أجل الحرية وتحقيق آمال الشعب السوداني.

أهم ما جاء في البيان الختامي:

استمرار التشاور بين القوى السياسية والوطنية السودانية من أجل وقف الحرب فى البلاد.

التأكيد على أن الأزمة فى السودان تسببت في كارثة إنسانية.

الاتفاق على أن الحرب مزقت السودان.

إدانة جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها.

السعي لتجاوز الحرب وأهوالها.

ضرورة المصالحة الشاملة والوقف الفوري لإطلاق النار.

ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني.

التأكيد على أن الأزمة في السودان هى الأكبر في العالم ومن الضروري وصول المساعدات إلى البلاد.

التشديد على أنه يجب الحفاظ على السودان موحدا.