مصدر رفيع المستوى: لقاءات مصرية مكثفة لدفع جهود التوصل لاتفاق تهدئة في غزة

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر رفيع المستوى، أن هناك لقاءات مصرية مُكثفة مع جميع الأطراف، خلال الأسبوع الجاري، لدفع جهود التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة.





جاء ذلك وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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