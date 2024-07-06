مصدر رفيع المستوى: مصر تستضيف وفودا إسرائيلية وأمريكية بشأن التهدئة في غزة

جدة - نرمين السيد - قال مصدر رفيع المستوى، إنَّ مصر تستضيف وفودا إسرائيلية وأمريكية للتباحث حول النقاط العالقة في اتفاق التهدئة بقطاع غزة.





وأضاف المصدر لـقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أنَّ مشاورات واتصالات مصرية مع حركة حماس في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنجاز اتفاق التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى.

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