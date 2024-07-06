صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا يوقع عقود مع شركة نيوم المصرية

جدة - نرمين السيد - جانب من التوقيع

وقع المهندس بالقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، عقود عددًا من المشاريع المُخطط تنفيذها في درنة ومدن الجبل الأخضر، مع رئيس مجلس إدارة شركة نيوم "neom" المصرية، الدكتور عاصم الجزار.





تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الصندوق الاستراتيجية لتنمية وتطوير وإعادة إعمار المدن والمناطق الليبية كافة.

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