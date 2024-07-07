العالم اليوم - هولندا تقلب النتيجة على تركيا وتضرب موعدا مع الإنجليز

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يوليو 2024 12:24 صباحاً - حطم المنتخب الهولندي "أحلام" الأتراك، بعد أن قلب النتيجة بطريقة دراماتيكية وتأهل لنصف نهائي بطولة كأس أوروبا، مساء السبت.

وانتصر المنتخب الهولندي على نظيره التركي، بنتيجة 2-1، في مباراة ربع نهائي "يورو 2024" مساء السبت في برلين، في مباراة مثيرة تقدم فيها الأتراك 70 دقيقة.

وسجل للمنتخب التركي صامد أكايدن في الدقيقة 35، وحافظ الأتراك على النتيجة بصلابة حتى وصول المباراة للدقيقة 70.

في الدقيقة 70، سجل المدافع الهولندي ستيفان دي فراي هدف التعادل، قبل أن يجبر المهاجم الهولندي كودي غاكبو، هدف الانتصار الذي جاء بقدم المدافع التركي ميرت مولدور.

وبهذا الانتصار الصعب، تأهلت هولندا لنصف نهائي اليورو، لأول مرة منذ نسخة 2004، حيث ستواجه الآن منتخب إنجلترا.