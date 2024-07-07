العالم اليوم - مربع الذهب.. تعرف على مواجهات نصف نهائي "يورو 2024"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يوليو 2024 01:21 صباحاً - اكتمل عقد المنتخبات الأربعة التي وصلت للمربع الذهبي في بطولة كأس أوروبا المقامة في ألمانيا، والتي تعد بمباريات مثيرة في دور نصف النهائي.

وستشهد البطولة مواجهتين من الوزن الثقيل، في نصف النهائي، الذي يضم منتخبات فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وهولندا. مباريات دور نصف النهائي فرنسا ضد إسبانيا في مدينة ميونيخ. إنجلترا ضد هولندا في مدينة دورتموند. مواعيد المواجهات ستقام مباراة فرنسا وإسبانيا الثلاثاء 9 يوليو. ستقام مباراة إنجلترا وهولندا الأربعاء 10 يوليو. كلا المواجهتين ستقامان في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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