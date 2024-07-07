الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: المحتجزون بغزة آخر اهتمامات نتنياهو

جدة - نرمين السيد - بنيامين نتنياهو

قال رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن إسرائيل أمام الفرصة الأخيرة للوصول لصفقة لوقف إطلاق النار.





وأوضح لـ القاهرة الإخبارية، أن هناك إجماعا دوليا أن نتنياهو هو سبب عدم الوصول لصفقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وتابع، أن سيناريو استمرار الحرب مازال قائما والمحتجزين في غزة كانوا آخر اهتمامات نتنياهو.

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