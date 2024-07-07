تهديد بوجود متفجرات.. إخلاء مبنى الكابيتول في بنسلفانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 08:25 صباحاً - إثر تهديد بوجود متفجرات، أخلت الشرطة مبنى الكابيتول في ولاية بنسلفانيا، بعد أن تلقى المشرعون رسالة بريد إلكتروني من شخص ادعى أنه وضع متفجرات في المجمع، وكان مسلحًا بسكين.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية فقد تم إبلاغ الجميع داخل المبنى بالإخلاء على الفور، وأكد متحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، أن الشرطة قامت بتفتيش مجمع بنسلفانيا باستخدام وحدات K9.

وجاء في رسالة المتهم الإلكترونية إلى المشرعين، أنه خطط لتفجير عبوة ناسفة جديدة كل بضع ساعات حتى يظهر جو بايدن على شاشة التلفزيون الوطني ويدين علنًا دولة إسرائيل.

وفي النهاية لم تعثر الشرطة على أي متفجرات أثناء التفتيش، وتعمل شرطة الكابيتول مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لإجراء بحث وتحقيق شامل حول القضية.