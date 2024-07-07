الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات بالضفة الغربية

أعلن إعلام فلسطيني، أن الاحتلال يقتحم بلدات سلواد وبيت أمر وبزاريا وبدرس ومدينة بيت لحم بالضفة الغربية.





وأفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك دعوات لإضراب شامل وعام في إسرائيل اليوم الأحد.

من ناحية أخرى، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن إسرائيل أمام الفرصة الأخيرة للوصول لصفقة لوقف إطلاق النار.

وأوضح لـ القاهرة الإخبارية، أن هناك إجماعا دوليا أن نتنياهو هو سبب عدم الوصول لصفقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتابع، أن سيناريو استمرار الحرب مازال قائما والمحتجزين في غزة كانوا آخر اهتمامات نتنياهو.