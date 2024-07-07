الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدتين جنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام اللبناني، بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف بلدتي يارون ومارون الراس جنوبي لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، قد رصد تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وعمليات حزب الله للرد على الهجمات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن الخميس الماضي، شهد تصعيدا كبيرا على الحدود الجنوبية اللبنانية.

وقال سنجاب، خلال رسالته مع الإعلامي محمد عبيد، ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حزب الله نفذ أكبر عملية مزدوجة منذ بداية التوترات في 7 أكتوبر، تجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية في وقت متزامن، ثم نفذ الاحتلال عدة غارات جوية استهدفت بلدات في القطاعين الشرقي والأوسط من الجنوب اللبناني.