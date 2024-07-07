مظاهرات في إسرائيل تطالب بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين والإطاحة بنتنياهو

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن المئات يتظاهرون أمام مقار وزراء الاحتلال وأعضاء الكنيست ومسؤولين للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين والإطاحة بنتنياهو، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات، أحمد الياسري، قد أكد أن التقارير الدولية والضغط الدولي الذي تتعرض له دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان على قطاع غزة، خصوصا في ظل النقص الحاد في الأدوية والمواد الإغاثية العاجلة، يؤكد وجود أزمات حادة تهدد بنيامين نتنياهو وحكومته.

وقال الياسري، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" لقناة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن حكومة بنيامين نتنياهو تعد من أصعب الحكومات تقريبا في تاريخ إسرائيل بمواجهة المجتمع الدولي، لافتا إلى أن قرارات المجتمع الدولي لا يهتم بها نتنياهو خصوصا وأنه يركز فقط على الدعم الأمريكي وما يحل عليه من الرئيس الأمريكي جو بايدن.