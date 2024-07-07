إعلام فلسطيني: قصف جوي للمناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي غزة

أفاد الإعلام الفلسطيني، بوقوع قـصف جوي ومدفعي للمناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، قد أكد أن إسرائيل أمام الفرصة الأخيرة للوصول لصفقة لوقف إطلاق النار.

وأوضح لـ القاهرة الإخبارية، أن هناك إجماعا دوليا أن نتنياهو هو سبب عدم الوصول لصفقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتابع، أن سيناريو استمرار الحرب مازال قائما والمحتجزين في غزة كانوا آخر اهتمامات نتنياهو.