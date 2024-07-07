العالم اليوم - بعد كشف أسرار أتاكمز.. خبراء روس "يصفرون" صواريخ ستورم شادو

انتم الان تتابعون خبر بعد كشف أسرار أتاكمز.. خبراء روس "يصفرون" صواريخ ستورم شادو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يوليو 2024 10:21 صباحاً - أفادت وسائل إعلام روسية بأن الخبراء الروس تمكنوا من كشف أسرار الصاروخ الأوروبي "ستورم شادو"، الذي كانت القوات الروسية قد اغتنمته أثناء القتال على الجبهات في أوكرانيا.

وبحسب وسائل الإعلام الروسية، فإن الكشف عن أسرار "ستورم شادو" أو "ظل العاصفة" سيفيد في تحديد طرق إسقاطه وكيفية تشييد التحصينات للوقاية منه و"تصفير" أدائه.

وقال مصدر مطلع إن الخبراء الروس سيتمكنون بذلك من تحديد التدابير المضادة للوقاية من نماذج هذه الأسلحة الصاروخية، مضيفا أنه تم الكشف عن عمق التحصينات القادر على اختراقها، بما سيساعد في تحديد طبيعة التحصينات وكيفية تشييدها للوقاية منه، كما ذكر موقع روسيا اليوم.

الجدير بالذكر أن الرأس الحربي لهذا الصاروخ "أسطواني الشكل بطول نصف متر وبنفس القطر تقريبا، ومقعّر إلى الداخل".

وأوضح المصدر: "يتكون الرأس الحربي لصاروخ ستورم شادو/سكالب من طبقة حماية، وشحنتين أولية وأساسية لإحداث اختراق أولي للعائق المستهدف، حيث يحدث فيه ثغرة بفعل التأثير التراكمي قبل انفجار عنيف فيه. فهمنا عمق الاختراق الذي يتسبب به ومساحته على السطوح، وتعرفنا على نماذج الحساسات المستخدمة وعمق الاختراق المحتمل".

ومن المعروف أن الغرب زوّد كييف بهذا النوع من الصواريخ، الذي تطوره فرنسا وبريطانيا بشكل مشترك، في إطار المساعدات العسكرية الغربية.

ما هي قدرات صواريخ "ستورم شادو"؟

بعيدة المدى ولها قدرات كبيرة على التخفي.

طورتها بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك.

يتم إطلاقها من الجو بمدى يزيد عن 250 كيلومترا.

لديها المدى المطلوب لضرب عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا.

تضم نظام ملاحة خاص ونظاما لتحديد المواقع والملاحة المرجعية للتضاريس، للتحّكم بشكل أفضل في المسار، وتوجيه ضربات دقيقة بفضل قارئ أشعة تحت الحمراء.

للتضاريس، للتحّكم بشكل أفضل في المسار، وتوجيه ضربات دقيقة بفضل قارئ أشعة تحت الحمراء. يستخدم الصاروخ لضرب أهداف ثابتة ذات قيمة عالية، مثل القواعد الجوية، ومنشآت الرادار، ومراكز الاتصالات العسكرية، والموانئ اللوجستية.

يمكن استخدامه بأي ظروف جوية أثناء النهار والليل على المدى الطويل والمنخفض، مع تميزه بسرعة كبيرة تجعله صاروخا خفيا يصعب رصده وإسقاطه.

يعمل الصاروخ بنفس تقنيات التوجيه الموجودة في صاروخ توماهوك بلوك 3، ويتفوق عليه بكاميرا تصوير حراري تعمل في حال فشل الباحث الراداري بتحديد الهدف بدقة.

بكاميرا تصوير حراري تعمل في حال فشل الباحث الراداري بتحديد الهدف بدقة. الوزن: 1.3 طن.

الطول: 5.1 أمتار.

الرأس الحربي: نصف طن.

المدى: 560 كيلومترا.

أخفض ارتفاع: 30 مترا.

السرعة: 1000 كيلومتر في الساعة.

السرعة: 1000 كيلومتر في الساعة. نظام الدفع: محرك توربيني نفاث طراز TRI 60-30 بقوة 5.4 كيلونيوتن.

كشف أسرار أتاكمز

ويأتي هذا الكشف عن أسرار صاروخ "ستورم شادو" الأوروبي بعد أيام من الكشف عن أسرار صاروخ "أتاكمز" الأميركي.

فقد كشف خبير روسي متخصص في مجال الأسلحة الصاروخية، أوائل يوليو الجاري، أنه تم إجراء دراسة شاملة لصمام التفجير متعدد المكونات، الذي كان يتواجد في صاروخ "أتاكمز" الأميركي.

وقال الخبير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تم تطوير هذا الرأس الحربي ليكون مكونا أساسيا ضمن صاروخ مضاد للسفن، وتم تثبيته لاحقًا على صاروخ أتاكمز".

وأضاف الخبير قائلا "قمنا بتحييد الصمامات. وتم تركيب صاعق وسيط عليه. وتم إرسال المتفجرات للفحص".

وتابع الخبير أن المتخصصين تمكنوا أيضًا من فتح غلاف الصاروخ.

ولفت إلى أنه "تم فحصه (الصاروخ) بشكل شبه كامل"، مشيرا إلى أن الصاعق كان في وضع الإطلاق وله نظام ساعة للتصويب بعيد المدى.

وأوضح الخبير لسبوتنيك أن المحرك الدوار في الجزء الداخلي، الذي يغلق الدائرة الداخلية للصمام، يتم تركيب 4 كبسولات تفجير فيه، مشيرا إلى أن مثل هذا التصميم المعقد يرتبط بسلامة الاستخدام.