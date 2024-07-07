لابيد: يجب وقف الحرب بقطاع غزة وإتمام صفقة تبادل وإعادة المحتجزين

جدة - نرمين السيد - يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على ضرورة وقف الحرب بقطاع غزة وإتمام صفقة تبادل وإعادة المحتجزين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان لابيد، قد أكد في وقت سابق، أن إسرائيل بحاجة إلى عامين لتعزيز الجهد السياسي والعسكري. وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، إننا "نحتاج إلى تحقيق التهدئة في غزة كي يعود الهدوء للشمال مع جبهة حزب الله". وأوضح إنه "يدعم وقف الحرب في غزة من أجل صفقة لإعادة المحتجزين وتهدئة الجبهة الشمالية".

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