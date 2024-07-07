العمل الوطني الفلسطيني: نواجه منظومة كاملة من التطهير العرقي بـ غزة والضفة

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

قال عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة ممنهجة للقضاء على أكبر عدد من المدنيين في قطاع غزة.





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نواجه منظومة كاملة من التطهير العرقي سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية. كما أكد أن الوحدة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية هي حلم كل مواطن وهي أساس قوتنا ضد مشاريع الاحتلال. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أمس السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38098 شهيدًا و87705 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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