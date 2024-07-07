مروحيات الاحتلال تقصف شرق دير البلح بكثافة.. وسقوط 3 شهداء في قصف شمالي غزة

جدة - نرمين السيد - شنت مروحيات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا كثيفًا على مناطق شرق دير البلح بوسط قطاع غزة، اليوم الأحد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل.





وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، سقط 3 شهداء جراء قصف استهدف منزلاً بحي الميناء غربي مدينة غزة شمالي القطاع. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تحت غطاء من الدعم الأمريكي على المستوى السياسي والتسليحي والأمني، ما حال دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في القطاع بمجلس الأمن، وارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين إلى 38098 شهيدًا و87705 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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