‏الفرنسيون يدلون بأصواتهم في جولة ثانية حاسمة للانتخابات التشريعية

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أحمد جودة - القاهرة - يدلي الفرنسيون، اليوم الأحد، بأصواتهم في جولة ثانية حاسمة للانتخابات التشريعية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.
وفُتحت صناديق الاقتراع في جولة ثانية حاسمة للانتخابات التشريعية الفرنسية.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تظهر حصول حزب التجمع اليميني على 33% من الأصوات.
وأعلنت فرنسا، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تبلغ 25.90% حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.