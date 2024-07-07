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‏الفرنسيون يدلون بأصواتهم في جولة ثانية حاسمة للانتخابات التشريعية

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أحمد جودة - القاهرة - يدلي ‏الفرنسيون، اليوم الأحد، بأصواتهم في جولة ثانية حاسمة للانتخابات التشريعية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

و‏فُتحت صناديق الاقتراع في جولة ثانية حاسمة للانتخابات التشريعية الفرنسية.

وأعلنت وزارة ‏الداخلية الفرنسية، أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تظهر حصول حزب التجمع اليميني على 33% من الأصوات.

وأعلنت فرنسا، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تبلغ 25.90% حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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