‏الفرنسيون يدلون بأصواتهم في جولة ثانية حاسمة للانتخابات التشريعية

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أحمد جودة - القاهرة - يدلي ‏الفرنسيون، اليوم الأحد، بأصواتهم في جولة ثانية حاسمة للانتخابات التشريعية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

و‏فُتحت صناديق الاقتراع في جولة ثانية حاسمة للانتخابات التشريعية الفرنسية.

وأعلنت وزارة ‏الداخلية الفرنسية، أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تظهر حصول حزب التجمع اليميني على 33% من الأصوات.

وأعلنت فرنسا، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تبلغ 25.90% حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.