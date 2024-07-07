عاجل- مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ في غزة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تحت غطاء من الدعم الأمريكي على المستوى السياسي والتسليحي والأمني، ما حال دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في القطاع بمجلس الأمن، وارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين إلى 38098 شهيدًا و87705 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي تصريحات له، الأسبوع الماضي، كشف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى تجنيد عشرة آلاف جندي إضافي على الفور، لافتًا إلى أن هناك جنود احتياط يخدمون منذ 200 يوم، وهناك استنزاف محسوس بين جنود الاحتياط.

وأضاف جالانت في مناقشة بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أن الجيش يعرف كيف يجند اليوم 3000 من اليهود المتشددين، بالإضافة إلى 1800 الذين يتم تجنيدهم اليوم، منوهًا بأنه "خلافاً للطائرات أو القنابل، لا يمكن جلب جنود من الخارج، لذلك نحن بحاجة إلى تجنيد المزيد".