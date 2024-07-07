إعلام إسرائيلي: نتحقق من سقوط إصابات بشرية في كفار زيتيم بالجليل الأسفل

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إنها تتحقق الآن من سقوط إصابات بشرية في كفار زيتيم بالجليل الأسفل، إثر القصف الذي انطلق من الجنوب اللبناني، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن "القبة الحديدية فشلت في اعتراض عدد من الصواريخ والمسيرات بأجواء الجليل ما أسفر عن إصابات مباشرة". وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف التجهيزات التجسسية لجيش الاحتلال في موقع الراهب، مؤكدا أنه حقق بها إصابات مباشرة. ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 9 أشهر، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية له مع جنوب لبنان، وسط مخاوف إقليمية ودولية من احتمالات الذهاب إلى حرب غير محسوبة الأبعاد والعواقب بين إسرائيل وحزب الله.

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