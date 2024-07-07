إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الشمالية للمرة الأولى

جدة - نرمين السيد - حزب الله يستهدف مستوطنات إسرائيل

دوت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الشمالية بدولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تتحقق الآن من سقوط إصابات بشرية في كفار زيتيم بالجليل الأسفل، إثر القصف الذي انطلق من الجنوب اللبناني، لافتة إلى أن "القبة الحديدية فشلت في اعتراض عدد من الصواريخ والمسيرات بأجواء الجليل ما أسفر عن إصابات مباشرة". وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف التجهيزات التجسسية لجيش الاحتلال في موقع الراهب، مؤكدا أنه حقق بها إصابات مباشرة. ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 9 أشهر، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية له مع جنوب لبنان، وسط مخاوف إقليمية ودولية من احتمالات الذهاب إلى حرب غير محسوبة الأبعاد والعواقب بين إسرائيل وحزب الله.

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