اليوم.. اجتماع الحكومة الإسرائيلية لبحث مقترح جالانت بتمديد خدمة الاحتياط

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جدة - نرمين السيد - نتنياهو وجالانت
وفي تعقيبه على الخطوط العريضة لأزمة تجنيد اليهود المتشددين في إسرائيل "الحريديم"، قال جالانت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى تجنيد عشرة آلاف جندي إضافي على الفور، لافتًا إلى أن هناك جنود احتياط يخدمون منذ 200 يوم، وهناك استنزاف محسوس بين جنود الاحتياط.
وأضاف جالانت في مناقشة بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أن الجيش يعرف كيف يجند اليوم 3000 من اليهود المتشددين، بالإضافة إلى 1800 الذين يتم تجنيدهم اليوم، منوهًا بأنه "خلافاً للطائرات أو القنابل، لا يمكن جلب جنود من الخارج، لذلك نحن بحاجة إلى تجنيد المزيد".
وتابع وزير دفاع الاحتلال: "نحن نسير في الاتجاه المعاكس لكل ما نحتاجه: تجنيد اليهود المتشددين، وتمديد الخدمة النظامية، وزيادة سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية. الجنود مستعدون للقيام بكل شيء، لكنهم يطلبون مكاسب غير متوقعة".
وأعلن جالانت أنه من أجل توسيع صفوف الجيش الإسرائيلي ومواجهة تحديات الساعة، وجه الجيش الإسرائيلي بإعادة ما يقرب من 15 ألف جندي احتياط إلى الخدمة قام جيش الدفاع الإسرائيلي بتسريحهم من الخدمة في السنوات الأخيرة، موضحًا أن الهدف من ذلك هو توسيع دوائر الاحتياط وتخفيف العبء عن الاحتياط الموجودين في الجيش.
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