إعلام الاحتلال: القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصواريخ بأجواء الجليل

جدة - نرمين السيد - القبة الحديدية

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بسماع دوي انفجارات وتصاعد الدخان في كرمئيل والجليل الأسفل بعد رشقة صاروخية من جنوبي لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب الإعلام الإسرائيلي، يتم التحقق من سقوط إصابات بشرية في كفار زيتيم بالجليل الأسفل إثر القصف من الجنوب اللبناني. وقال الإعلام الإسرائيلي، إن القبة الحديدية فشلت في اعتراض عدد من الصواريخ والمسيرات بأجواء الجليل ما أسفر عن إصابات مباشرة. كما أكد أن حزب الله يوسع دائرة استهداف المستوطنات في الجليل بالمناطق الشمالية.

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