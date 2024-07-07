جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "رويترز" الإخبارية، منذ قليل، إن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية المعنية بحماية السفن دمرت طائرتين مسيرتين بخليج عدن، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي شهر فبراير الماضي، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على نشر مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي، لحماية الشحن البحري من هجمات المسلّحين الحوثيين في البحر الأحمر. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، آنذاك: "أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع شركائنا الدوليين"، مضيفةً أنها "خطوة نحو وجود أوروبي أقوى في البحر لحماية مصالحنا الأوروبية". وفي شهر يونيو الماضي، أعلن قائد المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر أن المهمة ساعدت 164 سفينة، وأسقطت 12 مسيرة و4 صواريخ، قائلاً: "نحتاج لزيادة القوة إلى الضعف بسبب تصاعد هجمات الحوثيين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهمة الاتحاد الأوروبي المعنية بحماية السفن تدمر طائرتين مسيرتين بخليج عدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.