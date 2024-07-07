ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى 9550

جدة - نرمين السيد - الاحتلال ينفذ اعتقالات في الضفة الغربية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 9550 معـتقلا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم أسرى سابقون. وقبل عدة أيام، ازدادت عمليات الهدم في الضفة الغربية إثر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي يتسلئيل سموتريتش، والإعلان عن بناء بؤر استيطانية جديدة، 5 مستوطنات يليها الإعلان عن 5300 مستوطنة ومزيد من آلاف الوحدات الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية.

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