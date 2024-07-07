‏الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات التشريعية.
وفتحت صناديق الاقتراع في جولة ثانية حاسمة للانتخابات التشريعية الفرنسية.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تظهر حصول حزب التجمع اليميني على 33% من الأصوات.
وأعلنت فرنسا، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تبلغ 25.90% حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.