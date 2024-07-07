‏الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى ‏الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات التشريعية.

و‏فتحت صناديق الاقتراع في جولة ثانية حاسمة للانتخابات التشريعية الفرنسية.

وأعلنت وزارة ‏الداخلية الفرنسية، أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تظهر حصول حزب التجمع اليميني على 33% من الأصوات.

وأعلنت فرنسا، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تبلغ 25.90% حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.