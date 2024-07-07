‏حمدوك: لقاء القاهرة أتاح فرصة لمناقشة الأزمة السودانية لوقف الحرب وتجنب الأزمة الإنسانية

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية عبدالله حمدوك، في تصريحات لفضائية سكاي نيوز عربية، إن لقاء القاهرة أتاح فرصة لمناقشة الأزمة السودانية لوقف الحرب وتجنب الأزمة الإنسانية.

وأضاف ‏حمدوك، إن الأزمة تتعلق بطرفي الصراع والحل يكون بالحوار.

وبدأت أعمال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في العاصمة الإدارية بالقاهرة صباح اليوم السبت، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين.

ويهدف المؤتمر إلى التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم عبر حوار وطني سوداني-سوداني يستند إلى رؤية سودانية خالصة.

