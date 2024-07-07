العالم اليوم - أرباح "المراعي" السعودية ترتفع 11.2% في الربع الثاني من 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يوليو 2024 03:24 مساءً - ارتفعت الأرباح الصافية لشركة "المراعي" السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 11.2 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 619.7 مليون ريال سعودي (نحو 165.2 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان إلى السوق السعودي، الأحد، إن الارتفاع في صافي الربح جاء مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة بلغت 8 بالمئة، نتيجة التحكم في ضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع.

وتجاوزت إيرادات المراعي 5 مليارات ريال بالربع الثاني.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة 1.7 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.56 مليار ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيانها أن مساهمة قطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة جاءت بدعم من ارتفاع الأرباح بقطاع الألبان والعصائر بسبب زيادة المبيعات في الأسواق الرئيسية بدول الخليج، خاصة في قطاع الألبان، بالإضافة إلى التحكم الجيد في التكاليف.

كما ارتفعت أرباح قطاع المخبوزات وقطاع الدواجن.

وعلى أساس فصلي، فقد انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024 لتسجل 5,1 مليارات ريال سعودي، مقابل 5,4 مليارات ريال بالربع الأول، بسبب التغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت الأرباح الصافية لشركة "المراعي" بأكثر من 10 بالمئة، لتسجل 1.3 مليار ريال، مقابل 1.19 مليار ريال بالنصف الأول من العام 2023.

وخلال التداولات، الأحد، ارتفع سهم شركة "المراعي" بنسبة 2 بالمئة، ليصل إلى مستوى 57 ريالا للسهم.