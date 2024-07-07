وزير الحكم المحلي الفلسطيني: نعد الخطط اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - جانب من الأوضاع في غزة

قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تدميرا ممنهجا على كل مقومات الحياة في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية وضعت عدة محاور لخطة جديدة لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن خطة الحكومة تتضمن إزالة 40 مليون طن من الركام خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما أكد أنه يتم إعداد الخطط والبرامج اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة.