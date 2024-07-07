نتنياهو يعقد مشاورات لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين اليوم

جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن نتنياهو يعقد مشاورات الليلة لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بخروج تظاهرات أمام مقر الحكومة الإسرائيلية للمطالبة بصفقة تبادل.

وبحسب القناة الإخبارية، أغلق متظاهرون عدة طرق في إسرائيل، مطالبين بإنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين ورحيل حكومة نتنياهو.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قد أكد على ضرورة وقف الحرب بقطاع غزة وإتمام صفقة تبادل وإعادة المحتجزين.

وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، إننا "نحتاج إلى تحقيق التهدئة في غزة كي يعود الهدوء للشمال مع جبهة حزب الله".