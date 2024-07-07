جيش الاحتلال: إطلاق نحو 20 إلى 40 صاروخا من الجنوب اللبناني نحو جبل ميرون

جدة - نرمين السيد - هجوم صاروخي من لبنان على شمال إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تم إطلاق ما بين 20 إلى 40 صاروخًا من الجنوب اللبناني نحو جبل ميرون، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات في قاعدة ميرون الإسرائيلية، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، مؤكدًا أنه حقق إصابة مباشرة بالمقر الإسرائيلي. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله أنه استهدف قاعدة إسرائيلية في المنطقة الشمالية غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، فيما فشلت القبة الحديدية في اعتراض عدد من الصواريخ والمسيرات بأجواء الجليل، ما أسفر عن إصابات مباشرة. وللمرة الأولى منذ بداية الحرب، دوت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الشمالية بدولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد. كما اندلعت حرائق في مناطق مفتوحة بالمستوطنات الشمالية جراء القصف الصاروخي من الجنوب اللبناني، بعدما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط إصابات بشرية في كفار زيتيم بالجليل الأسفل.

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