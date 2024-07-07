وزير خارجية لبنان الأسبق يحذر من سيناريوهات خطرة وأهداف إسرائيلية في الجنوب

جدة - نرمين السيد - عدنان منصور ـ وزير خارجية لبنان الأسبق

أكد عدنان منصور، وزير خارجية لبنان الأسبق، أنّ لبنان يشهد تصعيدًا عسكريًا من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع، إذ تستهدف مواقع لبنانية بعيدة عن إطار الاشتباك المتعارف عليه.





وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى صالح، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إنّ هذا التصعيد يواجه برد فعل أقوى من حزب الله، وبالتالي، فإن الفعل له رد فعل، مضيفًا: "نخشى أن يأخذ هذا التصعيد منحاه الكبير لكي يشمل مناطق أخرى قد تتعدى الإطار الذي شهده القتال في الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة". وأكد وزير خارجية لبنان الأسبق، أن التصعيد يكون من قبل إسرائيل وليس حزب الله، وما تستهدفه إسرائيل من اغتيالات وعمليات بعيدة عن الحدود اللبنانية الفلسطينية تصل إلى البقاع يعني أن إسرائيل لا تريد تهدئة الأوضاع حتى الآن، أو الالتزام بقواعد الاشتباك الخاص الذي كان حاصلاً.

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