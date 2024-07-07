إصابة 5 جنود إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

جدة - نرمين السيد - قصف شمال إسرائيل

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إصابة 5 جنود إسرائيليين، بينهم اثنان في حالة خطيرة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات في قاعدة ميرون الإسرائيلية، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، مؤكدًا أنه حقق إصابة مباشرة بالمقر الإسرائيلي. كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إطلاق ما بين 20 إلى 40 صاروخًا من الجنوب اللبناني نحو جبل ميرون. ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 9 أشهر، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية له مع جنوب لبنان، وسط مخاوف إقليمية ودولية من احتمالات الذهاب إلى حرب غير محسوبة الأبعاد والعواقب بين إسرائيل وحزب الله.

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