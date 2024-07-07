ارتفاع معتقلي الضفة إلى 9535 منذ 7 أكتوبر
ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الأحد، إلى 9 آلاف و550 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا في عدة محافظات.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (السبت)وحتى صباح اليوم الأحد، 15 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون، لتبلغ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر أكثر من 9550".
وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل (جنوب) وطوباس (شمال) ورام الله والقدس (وسط).
وأوضح أن "عمليات تحقيق ميداني جرت مع مجموعة من المواطنين في بلدة سلواد شمال رام الله، أفرج عن معظمهم لاحقاً".
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.
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