العالم اليوم - مدمرة إيرانية تتعرض لحادث و"تغرق جزئيا"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يوليو 2024 04:21 مساءً - أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بتعرض مدمرة بحرية إيرانية لحادث في مياه الخليج العربي.

فقد ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن المدمرة "سهند"، التابعة للأسطول الجنوبي للبحرية الإيرانية تعرضت اليوم الأحد لحادث في مياه ميناء بندر عباس عاصمة محافظة هرمزجان. وأضافت الوكالة أن آخر تقرير إعلامي يشير إلى غرق جزء من المدمرة "سنهد" تحت الماء. ولم تذكر وكالة مهر طبيعة الحادث الذي تعرضت له المدمرة الإيرانية.

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