العالم اليوم - أردوغان يعلق على عقوبة "الذئب الرمادي": ماذا عن نسر ألمانيا؟

انتم الان تتابعون خبر أردوغان يعلق على عقوبة "الذئب الرمادي": ماذا عن نسر ألمانيا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يوليو 2024 04:21 مساءً - في تعليق جديد على واقعة احتفال لاعب منتخب تركيا ميريح ديميرال بإشارة "تحية الذئب"، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العقوبات ضد ديميرال هي عقوبة على بنية تركيا.

وقال أردغان خلال رحلة عودته من العاصمة الألمانية برلين بعد حضور لقاء منتخب تركيا ضد نظيره الهولندي إن: "العقوبة التي صدرت في حق ميريح هي ليست له شخصيا، بل إنها عقوبة على بنية تركيا باعتبارها أمة".

وأضاف أردوغان أنه "إذا كان الموضوع هو معاقبة إشارة "الذئب الرمادي"، فالألمان لديهم نسر، فهل تعاقبون النسر؟ لا، والفرنسيون لديهم ديوك، هل تعاقبون الفرنسيين بقولكم: "لماذا لديكم ديوك؟".

وأوضح الرئيس التركي أن "نهج الغرب تجاهنا من حيث العقلية لم يتغير قط حتى اليوم. فالعقوبة التي فرضوها على اللاعب التركي ميريح ديميرال (بسبب إشارة الذئب الرمادي) هي عقوبة مقررة منذ اللحظة الأولى".

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" إيقاف ديميرال مباراتين بعد احتفل بإشارة "تحية الذئب"، عقب تسجيله هدفين في مباراة النمسا، ليرسل فريقه إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ 2008.

جدل احتفال "تحية الذئب"

وقد تسبب احتفال اللاعب التركي بإشارة " تحية الذئب" في جدل واسع بسبب مضمونها السياسي.

وترتبط هذه الإشارة بتنظيم "الذئاب الرمادية"، وهو الذراع الشبابي القومي المتطرف لحزب الحركة القومية التركي، وهو مقرب من الحزب الحاكم حاليا.

وتأسس التنظيم في الستينيات، وكان ضالعا في أعمال عنف سياسية بين اليساريين والقوميين في تركيا تسببت في مقتل نحو 5 آلاف شخص خلال فترة انقلاب عام 1980.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على منصة "إكس": "لا مكان لرموز المتطرفين اليمينيين الأتراك في ملاعبنا".

وذكرت وزيرة الداخلية أنه رغم أن تحية الذئب ليست محظورة في ألمانيا، فإن التنظيم يخضع للمراقبة.