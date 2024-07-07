الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج عدد كبير من المنشآت الصحية في غزة عن الخدمة

جدة - نرمين السيد - قال رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، إن جميع مناطق القطاع أصبحت مستهدفة، وتتكرر فيها اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.





وأشار مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى خروج عدد كبير من المنشآت الصحية عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي، لافتًا إلى أن 4 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي، وتعاني نقصًا كبيرًا في الوقود والمستلزمات الطبية. ومن جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وقال إننا مستعدون للعمل مع بريطانيا من أجل صنع السلام عبر حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.

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