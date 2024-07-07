وزير الحكم المحلي الفلسطيني: الاحتلال ينفذ إبادة جماعية ونعد خطة لإعمار غزة

جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث أعد الخطط والبرامج اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تدميرًا ممنهجًا على كل مقومات الحياة في الضفة الغربية.





وأضاف "حجاوي"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الفلسطينية وضعت عدة محاور لخطة جديدة لإغاثة الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الخطة تتضمن إعادة بناء البلديات والبنية التحتية في قطاع غزة على مدار الأشهر الستة الأولى منها وأوضح وزير الحكم المحلي الفلسطيني، أن خطة الحكومة تتضمن إزالة 40 مليون طن من الركام خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة، فضلًا عن تمديد شبكات المياه والصرف الصحي وإزالة النفايات المتراكمة في قطاع غزة، وإصلاح شبكتي الكهرباء والاتصالات في قطاع غزة. ومن جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وقال إننا مستعدون للعمل مع بريطانيا من أجل صنع السلام عبر حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.

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